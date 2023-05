Softhouse hämtar koncernchef på CGI

Konsultbolaget Softhouse tar in Sara Mårtensson som ny koncernchef. Hon kommer närmast från rollen som ansvarig för region Syd på CGI, och kommer till ett Softhouse i en expansiv fas, där man till exempel etablerat sig på nya orter som Luleå, Uppsala och Lund. Utöver sin mjukvaruexpertis har Softhouse även ett bolag inom design och varumärke, som bedrivs under varumärket Milou samt en acceleratorverksamhet, där Softhouse går in som minoritetsägare i bolag där mjukvaran är central.

– Det Softhouse erbjuder är något jag inte upplevt tidigare, en unik treenighet där varje del gör de andra starkare. En ofta, i teknikens framkant, samhällsutvecklande konsultaffär. En fullservicebyrå som möter den digitala affären. En investeringsverksamhet där Softhouse investerar i framtidsteknik, lösningar och produkter. Det kan inte bli mer spännande och relevant än så, säger hon i ett pressmeddelande.

– Sara har grundmurad erfarenhet av att bygga kultur, tillväxt och verksamhet i lite större organisationer än Softhouse. När vi nu närmar oss en halv miljard i omsättning kommer Sara vara en nyckelperson för att fortsätta växa med eftertanke, säger Tord Olsson, en av grundarna och huvudägarna i Softhouse Nordic, som även fungerat som tillförordnad koncernchef sedan september.

Teknikkonsultens vd lämnar över stafettpinnen

Magnus Welén blir ny vd på teknikkonsulten Prevas den 1 juni. Han ersätter Johan Strid som på egen begäran valt att avsluta sin anställning. Han har dock ställt sig till förfogande som styrelseledamot. Magnus Welén är idag regionchef för Mälardalen och vd för Prevas största dotterbolag, Prevas Industrial Innovation, samt medlem i den operativa ledningsgruppen. Han kom in i Prevas via förvärvet av Deva Mecaneyes 2021, där han var vd sedan 2008.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla Prevas, tillsammans med våra medarbetare och i linje med vår framgångsrika strategi. Jag brinner personligen för hörnstenarna i vår stabila strategi som decentralisering och fokus på ökat värde för alla intressenter, säger han i ett pressmeddelande.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Magnus som vår nya vd på Prevas och ser fram emot vårt samarbete. Magnus besitter både kompetensen och engagemanget att fortsätta utveckla Prevas på inslagen väg, säger ordförande Christer Parkegren och hyllar företrädaren.

– Johan har haft en nyckelroll på Prevas och är en stor del i den framgång vi har skapat de senaste åren. Jag känner en stor tacksamhet till Johan och det goda samarbete vi har haft. Ett samarbete som vi vill ska fortsätta fast i andra former. Valberedningen kommer ta ställning till om Johan ska föreslås som styrelseledamot på årsstämman den 11 maj.

– Det har varit en fantastisk och utvecklande resa tillsammans med engagerade och drivna kollegor under fem år. Om stämman så bifaller så ska det bli en ära att få delta och bidra till Prevas fortsatta resa framåt i rollen som styrelseledamot, säger Johan Strid.

Nu har Atea hittat sin ordförande

Nyligen meddelade Atea att styrelseordförande Ib Kunøe skulle lämna sitt uppdrag. Nu har styrelsen valt hans ersättare. Det blir Sven Madsen som tar över ordförandeklubban i den nordiska it-jätten. han har suttit med i Ateas styrelse sedan 2008 och är även finanschef i Consolidated Holdings, det bolag Ib Kunøe fortfarande äger aktier i Atea genom. Sven Madsen sitter också i styrelsen i bland annat affärssystemkonsulten Columbus.

– Jag är glad och stolt över att ta över ordförandeposten efter legendariska Ib Kunøe, som lämnar efter sig ett företag i utmärkt finansiellt skick, med en stark ledningsgrupp. Jag ser fram emot att jobba med nästa fas med resten av styrelsen och med alla Ateas medarbetare. 8000 anställda, vars enorma insatser har gjort Atea till en av de ledande it-infrastrukturleverantörerna i Europa, säger han i ett börsmeddelande.

Vd-byte på lärportalen

Bo Kristoffersson är ny vd på lärportalen Unikum, där han vill fortsätta sikta på ökad tillströmningen av kommunkunder. Han har varit på Unikum sedan 2020, och hade dessförinnan rollen som vd på Lexplore Nordic. Han ersätter grundaren Jonas Ryberg, som stannar kvar i bolaget för att fokusera på utveckling av nya verktyg och på nya marknader.

– Det är en ynnest att få förtroendet att ta över och leda Unikums fortsatta resa. Unikum är idag ett hjälpmedel i lärandet för tiotusentals barn och elever i skolor runt om i Sverige, och fler och fler kommer ombord för varje år. Som skolchef var jag själv en av dem som fick se och uppleva nyttan med Unikum. Teamet här på Unikum är helt magiskt och jag kan inte annat än känna glädje och stolthet över att nu få leda detta team, säger Bo Kristoffersson i ett pressmeddelande.

Konsultförmedlaren har fått spel

Konsultförmedlaren Tingent lanserar ytterligare ett ben i bolaget, som man kallar Tingent Studios. Bakgrunden är att man sedan 2015 har hjälpt flera spelstudior i Sverige att hitta konsulter. Ola Grändås, medgrundare i TIngent, kommer leda det nya affärsområdet.

– På Tingent har vi alltid strävat efter att göra saker bättre, inte bara för vår egen affär utan även utifrån våra kunders perspektiv. Efter att ha jobbat tillsammans med välkända studios och pratat med olika personer inom spelindustrin upplevde vi att det saknades en aktör och lösning som Tingent Studios nu hoppas kunna fylla, säger han och blickar framåt.

– Vi tror att spelbranschen har en enorm potential och vi vill vara en del av dess tillväxt och utveckling. Genom att främja samarbete och kreativitet inom branschen hoppas vi kunna bidra till att skapa fler arbetstillfällen i Sverige och hjälpa till att producera ännu bättre spel. Det är en spännande framtid som vi ser fram emot att vara en del av.

Hon leder Techseeds nya datagäng

Techseed, som siktar på att starta nischade bolag inom industrin, har etablerat ett nytt dotterbolag i Göteborg. Det nya bolaget heter Techseed Data Insights, och ska jobba med hantering av data, analys och visualisering med målet att realisera det värde som finns i uppkopplade digitala ekosystem. Ansvarig blir Johanna Persson Hagberg, som har mycket erfarenhet från analyticsområdet. Hon kommer närmast från Capgemini och har innan dess varit på Acando och CGI.

– Det är med stor glädje jag ansluter till det fantastiska gänget på Techseed. Data Insights adderar på ett naturligt sätt till värdekedjan av förmågor och tjänster som Techseed erbjuder. Genom vår expertis inom data och analytics hjälper vi våra kunder att omvandla sin data till värdefulla insikter och därmed optimera sitt affärsresultat, säger hon i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada över att Johanna med sin djupa kompetens inom BI & Analytics och sin gedigna bakgrund som ledare i it-branschen har valt att bli en del av Techseed Göteborg, säger vd Sven Ivar Mørch.

CAG rustar inom Syntell

Martin Normark är ny affärsområdeschef för Industry på CAG-bolaget Syntell, som jobbar mycket mot försvarssektorn. Han kommer närmast från Air Target, som också verkar inom den militära världen.

– Jag tycker att CAG Syntell är en skön mix mellan det familjära snart hundra personers- företaget och Sveriges troligtvis vassaste konsulter och teknikutvecklare om jag får sticka ut hakan lite, säger han i en kommentar om det nya uppdraget som han ser fram emot:

– Med min breda försvars- och industribakgrund och en tilltagande nyfikenhet på konsultbranschen blir CAG Syntell den perfekta plattformen för att såväl kunna stötta kunder och medarbetare med kunskap, lära mig mer om branschen och sist men inte minst bidra till vår tillväxt med ett stort mått av entreprenörskap.

