Det nya samarbetet kretsar kring data om väglaget, något som ska samlas in av projektets bilar under vanlig körning. Afry uppger att de aktuella bilarnas ägare i förväg har gett till samtycke till att data samlas in och används i trafiksäkerhetssyfte.

Den insamlade datan kommer användas av Afry, som genom Klimators produkt Road Status Information kan ta fram väglagsprognoser. Med hjälp av Afrys City Integration Platform får man sedan fram ett automatiserat och digitaliserat beslutsstöd, som kan användas för att planera vinterväghållning. Idag används plattformen bland annat av Lunds kommun.

– Vårt fokus på tjänster för smarta städer omfattar smart infrastruktur och tillförlitliga data och byggs för att våra kunder ska kunna fatta smarta beslut med medborgaren i fokus, säger Jonas Höglund, digitalmarknadschef på Afry i en kommentar och säger att de nya samarbetspartnerna kommer bidra till bättre resultat.

– När vi nu tar nästa steg och integrerar data från Volvo Cars och Klimators högupplösta väglagsprognoser i City Integration Platform kommer användaren att kunna optimera sina vinteråtgärder i vägnätet, följa upp resultaten och i nästa steg även kunna informera sina invånare i existerande appar eller på webben. Det här är ett stort och viktigt steg mot att nå det uppkopplade samhället på riktigt. Och vi är stolta över att kunna bidra till ökad trafiksäkerhet, minskade kostnader och miljöpåverkan.

Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance på Klimator, ser också fram emot vad det nya samarbetet kan bidra med.

– Datadrivna beslut är högt upp på våra kunders resa och vi är väldigt glada över att kunna erbjuda Europas första helhetserbjudande. Vi tillhandahåller en AI-driven väglagsprognos och ger förslag på åtgärder som bygger på en mängd indatakällor. Samtidigt fångar vi pågående åtgärder och i samarbete med Afry kommer användarna av tjänsten också i realtid se resultatet hur halt det är från uppkopplade fordon, säger han.