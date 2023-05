Microsoft Design skriver på sin blogg att kommunikationsplattformen Microsoft Teams nu kommer att uppdateras med nya bakgrunder, varav några kommer vara animerade.

Totalt kommer det att finnas sex olika kategorier med bakgrunder: In the zone, Escape artist, Feeling dreamy, Imagination at play, Belonging och Sustainability. Alla har distinkta stilar och är utformade för att förhöja olika typer av mötesupplevelser.

Microsoft Design skriver att bakgrunderna i Belonging-kategorin också är gjorda för att vara inkluderande och ska tagit i akt hur olika mönster och material kan påverka personer med autism.

De nya stillbilderna håller på att rullas ut nu medan de animerade bakgrunderna ska släppas i juni. Likt tidigare kommer användare fortfarande kunna ladda upp egna bilder och använda dessa som bakgrund. Sedan tidigare har Microsoft Teams även erbjudit virtuella bakgrunder.

