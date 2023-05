Enligt uppgifter till The Wall Street Journal, via Reuters, så kommer Google att betala omkring 100 miljoner dollar, motsvarande cirka en miljard kronor, till den amerikanska dagstidningen The New York Times.

I utbyte ska Googles moderbolag Alphabet få använda sig av New York Times innehåll på vissa platformar. Avtalet ska inkludera New York Times deltagande i Google News Showcase, där utgivare betalas för att deras innehåll syns på Google News och andra Google plattformar.

Varken Google eller New York Times har kommenterat uppgifterna. Tidigare i år sa New York Times att deras avtal med Google skulle utökas till att omfatta mer innehåll.