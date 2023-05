Internetkablar som kopplar ihop länder eller kontinenter under vattnet har blivit en källa till oro eftersom de ses som sårbara för spionage, sabotage och annan påverkan. Nu vill EU satsa 500 miljoner kronor på en ny kabel under Svarta havet som ska koppla ihop medlemsländerna med Georgien, och därmed minska beroendet av Ryssland. Det rapporterar Financial Times.

EU och Georgien identifierade behovet av en ny kabel redan 2021 men kriget i Ukraina har gjort behovet mer påtagligt, för att undvika beroendet av anslutningar som ”inte är säkra eller stabila”, enligt Financial Times källor.