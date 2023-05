Myndigheten för digital förvaltning, Digg, är nu klar med sin upphandling av konsulttjänster, där takvolymen är satt till 300 miljoner kronor.

De kompetenser som ramavtalet omfattar är bland annat projektledare, it-arkitekt, utvecklare, verksamhetsutvecklare, kundtjänstarbetare, utredare, it-säkerhet, analytiker, webbtillgänglighet, kravfångare och öppna data. Avtalet är på två plus ett år.

Och det saknades knappast intressenter. 104 bolag ansökte om att få lämna anbud och vid anbudsöppnandet den 6 februari hade 88 anbud inkommit. Av dessa diskvalificerade Digg sju anbud eftersom de sju leverantörerna inte dokumenterat hur de arbetar med miljöfrågor.

Tretton37 är ett av de 81 bolag som fått tilldelning, och bolaget uppskattar att Digg vägt in mer än bara kompetensutbud och prisnivåer i upphandlingen, och pekar på att det utöver miljöfrågorna även lyftes frågor som jämställdhet, genusmedvetenhet, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

– Vi välkomnar upphandlingar som inte enbart fokuserar på kundens anskaffning av en vara eller tjänst, utan också uppfyller syftet att identifiera och kontraktera samarbetspartners som delar kundens grundläggande värderingar. Detta bidrar till en modern samhällsanpassning av näringslivet, säger Gustaf Ideström, chef för Contract Management på Tretton37 i en kommentar.

Här är de 81 bolag som tilldelats ramavtal

A Society, Arthur D Little, Atea, B3, Bearingpoint, Bouvet, Canea Partner Group, Castra, Castrix Konsult, Centigo, CGI, Chas Visual Management, Claesson & Partners, Combitech, Consid, Cordial, Datanet Konsult, Deloitte, Djourney, Do-be consulting, Ecrucial Consulting Group, Edge Associates, Ekan, Elastisys, EY, ETU, Ework, Experis, Forefront, Frontit Sundsvall, Fröjd Interactive, Fujitsu, Governo, Hagström Consulting, Helseplan, HiQ, IBM, Incubit, Kirei, Knightec, Knowit, KZ Digitalizera, Masarin, Netnordic, Nexer, Nordicstation, Omegapoint, One Group, PA Consulting Group, Poolia, Precio Fishbone, Pro&Pro, Pro4u, Propia Aktiebolag, Qestit, Qrendo, Quality Sourcing, Regent, Selvetech, Softhouse, Softronic, Sogeti, Solarplexus IT-Strategi, Solid Beans, Sopra Steria, Soulmate Sundsvall, Sweco, Swedish Connection, Syscraft, Tingent, Tretton37, Twoday, Valcon, Vergenta Advisory, Why Solutions i Sundsvall, Viati Konsult, Xeeda, Xlent Sundsvall, Afry, PWC