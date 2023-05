Den kinesiska pc-jättens intäkter minskade med 24 procent under årets första kvartal, vilket är den största nedgången under ett kvartal på 14 år.

Omsättningen på 12,63 miljarder dollar var dock inte oväntad, men ändå strax under marknadens förväntningar. Det skriver Reuters.

Den främsta orsaken till nedgången är att den globala pc-marknaden fortsätter ha det tufft. Det märks också om man tittar på Lenovos senaste år. För det senaste helåret till och med mars har intäkterna minskat med 14 procent.

Precis som för pc-marknaden i stort påverkas Lenovos siffror av den enorma efterfrågan som rådde under pandemin. Den globala pc-marknaden minskade med 29 procent under årets första kvartal. Analysföretaget IDC uppger att det såldes 56,9 miljoner enheter, vilket är färre än under motsvarande period 2018 och 2019, det vill säga innan pandemin.

Enligt Reuters kommer Lenovo som ett sätt att förbättra resultatet satsa mer på smarta telefoner och servrar samt it-tjänster. De delarna som inte är pc har haft en tillväxt på 7 procent om man räknar under det senaste året fram till mars, och utgör nu cirka 40 procent av Lenovos totala intäkter.