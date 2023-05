EU och Google ska skapa en pakt kring hur AI-utvecklingen ska gå till med europeiska och icke-europeiska företag. Det meddelades efter att EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, och Googles vd Sundar Pichai träffats på onsdagen, rapporterar Reuters.

– Sundar och jag kom överens om att vi inte har råd att vänta tills AI-regleringen faktiskt blir tillämplig och att samarbeta med alla AI-utvecklare för att redan nu utveckla en AI-pakt på frivillig basis före den rättsliga tidsfriste, säger Thierry Breton i ett uttalande.

Samtidigt uppmanade han alla EU-länder att skynda på att slutföra arbetet med AI-lagen före årets slut.

Good meeting w. @sundarpichai. We need the #AIAct as soon as possible. But AI technology evolves at extreme speed. So we need voluntary agreement on universal rules for #AI now. Already discussed at #G7 digital in Takakasi. We will follow up in the #TTC next week. No time to lose