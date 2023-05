The Home of Nordic Cloud Specialists. Så profilerar sig svenska Co-native, som just nu köper på sig svenska molnbolag backade av riskkapitalbolaget Segulah.

Efter att tidigare ha köpt Azure-inriktade Xenit och AWS-specialisten Buzzcloud ansluter nu ännu en AWS-partner. Den här gången är det Elastic Move, med huvudkontor i Lund samt kontor i Karlstad och Kalmar, som blir en del av Co-native.

I och med förvärvet uppger Co-native att man nu har 130 personer ombord och bolaget räknar med att landa på 240 miljoner kronor i omsättning i år. Planen är att Elastic Move framöver ska behålla sitt varumärke och sin självständighet, men även kunna dra nytta av samarbeten med övriga bolag i koncernen.

– Med Co-native har vi hittat rätt partner och vårt företags framtida tillväxtresa. Efter att ha utvärderat flera alternativ anser vi att Co-native erbjuder både rätt affärsförståelse och kulturell passform, baserat på entreprenörskap och molnfärdigheter. Som företag kommer vi att fortsätta bygga på vår egen starka företagskultur, samtidigt som vi njuter av resurserna och synergierna i en större grupp med både AWS och Azure-kapacitet, eftersom våra kunder redan är multi-cloud, kommenterar Per Sevrell, medgrundare och vd på Elastic Move affären i ett pressmeddelande.

– Vi är glada att välkomna Elastic Move till vår grupp av molnspecialister och addera både en stark molnkultur, unik AWS-kompetens, ett fantastiskt team och en bas i södra Sverige. Med Elastic Move har vi tagit ett viktigt steg för att skapa ett multi-cloud-powerhouse och vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans, säger Co-natives styrelseordförande Fredrik Arnander.