Efter att i flera år nekats av amerikanska läkemedelsverket FDA säger nu Neuralink, där Elon Musk är medgrundare, att företaget har fått godkänt att inleda en studie med mänskliga testsubjekt. Företagets produkt kallas The Link och är ett hjärnimplantat som är tänkt att göra det möjligt för människor utan motorisk förmåga att kontrollera extern teknik med enbart neurala signaler.

”Detta är resultatet av ett otroligt arbete av Neuralink-teamet i nära samarbete med FDA och utgör ett viktigt första steg som en dag kommer att göra det möjligt för vår teknik att hjälpa många människor”, skriver Neuralink på Twitter.

Neuralink har fått kritik från en rad håll, bland annat har företaget anklagats för att ha orsakat allvarligt lidande för de apor som tekniken tidigare testats på. Enligt Neuralink har man ännu inte börjat rekrytera mänskliga patienter till testerna.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…