Nej, Open AI ska inte ta med sig Chat GPT och lämna EU som vd:n Sam Altman hotade med förra veckan. Orsaken var att han ansåg att utkastet till ny AI-lag var ”överreglerande”

Hans uttalande fick snabbt kritik från bland annat Thierry Breton, EU:s kommissionär för den inre marknaden, och ett antal EU-parlamentariker.

Men nu drar han tillbaka hotet, rapporterar Reuters. I en tweet skriver han att det inte finns några planer på att flytta.

very productive week of conversations in europe about how to best regulate AI! we are excited to continue to operate here and of course have no plans to leave.