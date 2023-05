Det nya avtalet kan sträcka sig upp till nio år. Haninge kommun kallar avtalet för Tjänster för teknisk plattform och digital arbetsplats. I det ingår även tjänster inom it-säkerhet med bland annat security operations center, SOC.

Teknisk plattform innefattar bland annat lagring, databas- och applikationsdrift samt identitets- och åtkomsttjänster. Digital arbetsplats innebär arbetsplatstjänster och support för kommunens samtliga verksamheter. Cirka 5 000 kommunanställda och 6 500 elever ingår där.

– Inom it är allt viktigt, men just dessa områden är nödvändiga för att hela Haninges digitala ekosystem ska fungera. Vi sökte en långsiktig partner som är både snabbrörlig, proaktiv och strategisk, som erbjuder oss best practice där vi inte behöver ställa detaljerade krav, säger Magnus Strömberg, it-chef på Haninge kommun i ett pressmeddelande.

Tidigare har Advania stått för Haninges klientplattfornen och Tietoevry för it-plattformen. Nu var det fem bolag som lämnade anbud och kvalificerade sig till kommunens utvärdering. De fem bolagen var Advania, Fujitsu, Iver, Nordlo och Tietoevry.

Anbuden utvärderades utifrån ett anbudspris, samt rankades utifrån fyra tilldelningskriterier för att slutligen ta fram ett jämförelsepris.

De fyra tilldelningskriterierna är Partnerskap och samverkan, Kvalitet i tjänstekoncept och utformning, Transition samt Service och support. Efter ranking av respektive kriterium gjordes avdrag på anbudspriset. Och den som då visade upp lägst jämförelsepris gick segrande ur upphandlingen.

Där var det Nordlo som rankades bäst, med ett jämförelsepris på 29,2 miljoner kronor.

Resterande kvartett rankades enligt följande: Advania 41,7 miljoner, Tietoevry 46,8 miljoner, Iver 53,4 miljoner och Fujistu på 77,3 miljoner.

– Vad som gjorde att Nordlo stack ut i upphandlingen var just deras fokus på nöjda kunder. Vi genomför många upphandlingar och vet att nyckeln till ett framgångsrikt samarbete är en bra relation, säger Magnus Strömberg.

– Vi är stolta över förtroendet från Haninge kommun, detta är en viktig affär för Nordlo och stärker oss ytterligare mot kommunsidan, där vi redan har flera nöjda kunder. Det är komplexa verksamheter, med allt från skola, vård och omsorg och kommunal förvaltning, och där Nordlo har mångårig erfarenhet och kan erbjuda spetskompetens, säger Bengt-Göran Kangas, affärsområdeschef Nordlo National i en kommentar.