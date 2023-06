Inom några veckor tror EU-kommissionären Margrethe Vestager att ett utkast kan presenteras till en ny frivillig uppförandekod för AI-användning. Tanken är att få företagen att skriva under uppförandekoden för att ha någon form av skydd under tiden nya lagar på området tas fram. Även USA ska vara med på tåget, hoppas EU-kommissionären.

– Generativ AI förändrar hela spelplanen. Alla vet att detta är nästa stora kraft. Så inom de närmaste veckorna kommer vi att lägga fram ett utkast till en uppförandekod för AI, sa Margrethe Vestager under en presskonferens i Luleå under onsdagen, efter det stora mötet med handels- och teknikrådet TTC mellan EU och USA. Det rapporterar Reuters.

Margerethe Vestager konstaterade också att det kommer ta i bästa fall två och ett halvt till tre år innan den EU:s kommande AI-lag träder i kraft och att det är ”alldeles för sent”.

– Vi behöver agera nu.

På Twitter skriver hon att hon redan diskuterat innehållet i uppförandekoden med Open AI:s vd Sam Altman och med AI-bolaget Anthropic. Vattenmärkning och extern granskning är två förslag som ska ha diskuterats.

Watermarking, external audits, feedback loops - just some of the ideas discussed with @AnthropicAI and @sama @OpenAI for the #AI #CodeOfConduct launched today at the #TTC in #Luleå @SecRaimondo Looking forward to discussing with international partners. pic.twitter.com/wV08KDNs3h