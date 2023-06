Withsecures lilla enhet är en enkortsdator med öppen källkod, och den har använts i en mängd olika applikationer, däribland krypterade lagringslösningar, hårdvarubaserade säkerhetsmoduler, förbättrade smarta kort, elektroniska som plånböcker för kryptovaluta och nyckeldeponeringstjänster.

Nu används den i ett rymdprogram som kallas Mapheus (Material Physics Experiments in Zero Gravity) och drivs av det tyska rymdforskningscentret German Aerospace Centers, instituten Materials Physics in Space and Aerospace Medicine institutes samt Mobile Rocket Base.

Det uppger Withsecure i ett pressmeddelande.

Mapheus-13 lanserades den 22 maj och syftar bland annat till att genomföra experiment på 3D-utskriftskomponenter gjorda av metall i tyngdlöshet, nedsmälta legeringars reaktion på viktlöshet, läkningsprocesser i det centrala nervsystemet eller hjärnan i miljöer av minskad eller förhöjd gravitation.

Withsecures USB armory används för att bedöma säkerhetsramverk och kapacitet för att skydda data som producerats fram av experimenten.

Andrea Barisani, chef över hårdvarusäkerhet på Withsecure säger i pressmeddelandet:

– Det här är första gången vi placerar USB armory i rymden. Jag är glad att vår hårdvara och mjukvara gjorde sitt jobb i den här miljön. Vi aktiverade avancerad kryptografi i rymden och gjorde det dessutom med minnessäker kod och en minimal mjukvaruförsörjningskedja, tack vare våra ramverk TamaGo och GoTEE. Vårt team är oerhört stolt över detta samarbete och dess prestationer.