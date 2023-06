Atomic Wallet skriver via Twitter att de fått in rapporterar om att användares kryptoplånböcker blivit kapade. Företaget håller nu på att undersöka situationen tillsammans med flera säkerhetsföretag och arbetar för att hindra att stulna tillgångar säljs via kryptobörser.

Bleeping Computer skriver att enligt blockkedjedetektiven ZachXBT ska 35 miljoner dollar, motsvarande cirka 380 miljoner kronor, i kryptovalutor stulits från Atomic Wallet-användare.

Atomic Wallet har själva inte kommenterat uppgifterna utan skriver att mindre än en procent av deras månatliga användare ska ”påverkats/rapporterat”.

Företaget ska hålla på att samla in adressuppgifter från drabbade offer och fråga dem vilket operativsystem de använt, var de laddade ner mjukvaran, vad de gjorde innan kryptovalutorna blev stulna och var de sparat sin backup-fras.

Företaget har också tagit ner sin nedladdningsserver på get.atomicwallet.io.

Läs också: Hackare tömde bitcoin-bankomater på mångmiljonbelopp