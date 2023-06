Det molnfokuserade it-företaget Salesforce försöker nu locka tillbaka sina anställda till kontoret genom att donera tio dollar (motsvarande cirka 108 kronor) till lokala välgörenhetsorganisationer för varje dag de är fysiskt på plats mellan den 12 och den 23 juni, rapporterar Fortune, via Gizmodo.

Kampanjen, som har namnet Connect for Good, gäller i vissa fall även för anställda som arbetar på distans förtusatt att dessa deltar i ett virtuell event. Under perioden hoppas Salesforce samla in mellan 1 och 2,5 miljoner dollar.

Salesforce har sedan tidigare beslutat av 65 procent av deras personal ska komma in till kontoret åtminstone tre, i vissa fall fyra, dagar i veckan.

