Mercedes låter meddela att stöd för den populära chattboten Chat GPT kommer läggas till i företagets infotainment-system.

En testversion rullas i skrivande stund ut till kunder i USA och det enda de behöver göra för att ansluta till betaprogrammet är att använda röstkommandot ”Hey Mercedes, I want to join the beta program”.

Tanken är att kunderna ska använda Chat GPT för att få förslag på sevärdheter och liknande, men det ska även vara möjligt att ställa komplexa frågor eller få förslag på matrecept.

Alla förfrågningar skickas till Mercedes ”intelligenta moln” där de anonymiseras och analyseras. Företaget lovar att värna om den personliga integriteten, så det ska inte vara möjligt att spåra enskilda användare.

Det återstår att se när funktionen kommer till vår del av världen, men räkna med att det kan dröja ett tag.