För nästan exakt 30 år sedan publicerade tidskriften New Yorker en skämtteckning som blivit en modern klassiker: ”On the internet, nobody knows your a dog”. Jag kom att tänka på den när jag såg lanseringen av Vision Pro, Apples nya VR/AR-headset (som absolut inte är ett VR/AR-headset utan ett gränssnitt för ”spatial computing”).

Tekniken ser ju givetvis ruggigt imponerande ut men det jag fastnade på var samma sak som vid tidigare VR-lanseringar från Microsoft och Meta, nämligen föreställningen att de här apparaterna är något som vi ska ha på oss på jobbet. Där kör vi Excel på en gigantisk virtuell skärm, bredvid kollegornas svävande huvuden i Teams-mötet. Möjligen är detta något jag får äta upp men det hela känns väldigt svårsmält.

Det finns förstås skäl till de här presentationerna. Till exempel är det högst rimligt att om man ska visa upp framtidens datorgränssnitt så räcker det inte med att trycka på det område där potentialen är som störst nämligen att ha kul. Film, sport och spel i all ära men det måste också vara lite seriöst. Och det är ju även så att, inte minst i den här ekonomin, det främst är kunder med så att säga avdragsgill användning som har råd att hosta upp 3 500 dollar (blir det uppåt 50 000 kronor i Sverige?) för en sådan här pryl.

Men om man tänker lite friare finns det ett scenario där VR-brillorna verkligen skulle komma till sin rätt som arbetsverktyg. Hear me out: kombinera det med Chat GPT!

Genombrottet för generativ AI behöver vi inte idissla igen men senast i veckan släppte McKinsey en rapport där konsulterna beräknar att generativ AI kan automatisera bort så mycket jobb att det frigör 60-70 procent av arbetstiden, särskilt i kunskapsyrken. Sådana här beräkningar är förstås omöjliga att värdera men det är inget snack om att AI med tiden kommer ta över allt fler arbetsuppgifter.

Mycket av detta sker uppifrån, vi har redan sett flera exempel där företagsledningar å ena sidan gör massiva nedskärningar, å andra sidan satsar miljarder på AI. Kompetensväxling kallas det.

Men det finns också en rörelse på golvet. Jag kan garantera dig att du har kollegor eller anställda som kommer att ägna ledig semestertid i sommar åt att tämja Chat GPT till att göra en del av eller förenkla deras jobb. Och det oavsett vad företagets policy säger. Skugg-AI är redan en grej.

Och det är här jag ser potentialen i VR-headset på jobbet, särskilt när allt fler företag verkar vilja få tillbaka folk till kontoren igen. För när du i lönndom automatiserat bort 70 procent av ditt jobb med Chat GPT kan du ju i godan ro slänga upp en gigantisk skärm med en riktigt bra film istället för det där virtuella Excel-dokumentet. Det är ju ändå ingen av skrivbordsgrannarna som ser vad du gör.

I virtual reality, vet ingen att du är en AI.