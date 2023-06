Virgin Galactic meddelar nu att deras första kommersiella rymdresa, Galactic 01, är planerad att äga rum den 29 juni klockan 17:00 svensk tid.

Tre besättningsmedlemmar från det italienska flygvapnet och Italiens nationenella forskningråd kommer att använda VSS Unitys 90 minuter långa flygning för att utföra mikrogravitationsexperiment i kastbanefärd. Det innebär att en farkost skjuts ut från en himlakropp, men inte med sådan hastighet att den går in i omloppsbana eller fortsätter ut i rymden. Istället dras den tillbaka mot marken på grund av gravitationen.

Hela Galactic 01-resan kommer att direktsändas via företagets hemsida. Den efterföljande rymdresan, Galactic 02, är just nu planerad att ske i början av augusti. Efter det är tanken att Virgin Galactic ska genomföra en rymdresa per månad.

