Vill du lagra dina filer i Apples molntjänst Icloud får du betala mer pengar från och med månadsskiftet.

Alternativet med 50 gigabyte höjs från 9 till 12 kronor per månad. Behöver du 200 gigabyte handlar det om en höjning från 29 till 39 kronor per månad och den dyraste varianten med 2 terabyte höjs från 89 till 129 kronor per månad.

Liknande höjningar införs i flera andra länder, däribland Förenade Arabemiraten, Polen, Rumänien, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Tanzania och Turkiet.

Gratisalternativet med 5 gigabyte lagring finns kvar, men det räcker nätt och jämnt till en grundläggande säkerhetsuppdatering av de viktigaste filerna.

Vad gäller Apples övriga tjänster höjdes priserna i höstas, men antagligen är det bara en tidsfråga innan det blir tal om ytterligare höjningar.