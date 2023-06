Det schweiziska teknikföretaget Proton har lanserat Proton Pass, en ny lösenordshanterare som baseras på öppen källkod.

Det stora dragplåstret är totalsträckskryptering, något som innebär att inte ens utvecklarna på Proton kan komma åt dina lösenord.

Proton Pass fungerar på både datorer, pekplattor och mobiltelefoner, men du behöver skapa ett konto för att använda tjänsten.

Den grundläggande versionen är gratis, men vill du ha fler funktioner och bättre support får du betala för Pass Plus eller Proton Unlimited.

Det ordinarie priset för Pass Plus ligger på 5 euro per månad, men i skrivande stund kan du teckna ett livstidsabonnemang för 1 euro per månad.

