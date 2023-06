Det amerikanska företaget Open AI, mest kända för det textgenererande AI-verktyget Chat GPT, meddelar att de kommer öppna sitt första internationella kontor i London, Storbritannien, rapporterar BBC. Open AI:s VD, Sam Altman, säger att det hela innebär en möjlighet att "attrahera talang i världsklass".

Storbritanniens regering har sagt sig ha en "pro-innovations"-hantering av AI där befintliga tillsynsorgan uppmanas använda gällande regler för att säkerställa att AI-tillämpning följer riktlinjerna. Detta kan jämföras med EU som just nu arbetar på sin AI-akt med helt nya AI-lagar. Dessa kräver bland annat att företag redovisar om generativa AI-modeller tränats upp på upphovsrättsskyddat material.

I en kommentar till BBC säger Storbritanniens Secretary of State for Science, Innovation and Technology, Chloe Smith att:

"Open AI:s beslut att expandera till London som deras första internationella kontor är ytterligare ett bevis för att Storbritannien är en kraftspelare när det kommer till AI och, i Open AI:s egna ord, att vi har ett levande tekniskt ekosystem och exceptionell talang."

