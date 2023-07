Twitter begränsar nu hur många inlägg som användare kan läsa till följd av "extrema nivåer" av dataskrapning och systemmanipulation, skriver företagets vd Elon Musk.

Beslutet kom efter att mikrobloggen upplevde sitt största avbrott någonsin sedan Elon Musk tog över. Något som ledde till att tusentals användare inte kunde använda tjänsten.

CNBC skriver att för stunden kan verifierade betalkonton läsa 10 000 inlägg per dag medan overifierade konton kan läsa 1000 inlägg per dag och nya overifierade konton kan läsa 500 inlägg per dag. Begränsningen på antalet inlägg har successivt höjts och uppges vara tillfällig.

Än så länge har varken Elon Musk eller Twitter givit något datum för när den kan tas bort.

