Enligt ny data sammanställd av Newzoo så förväntas subsahariska Afrikas spelmarknad växa till en miljard dollar, motsvarande över tio miljarder kronor, under 2024, rapporterar CNBC.

Detta skiljer sig från den totala ekonomiska tillväxten för subsahariska Afrika som minskade från 4,1 procent under 2021 till 3,6 procent under 2022 och förväntas minska ytterligare till 3,1 procent under 2023. Marknaden för tv- och dataspel i regionen har istället vuxit i snitt med 8,7 procent år efter år.

Detta går även emot den globala trenden för spelmarknaden vars tillväxt avtagit efter en explosionsartad popularitet i samband med covid-19-pandemin, samtidigt som dagens mer motiga ekonomiska klimat gör att

konsumenter lägger mindre pengar på spel.

Att spelmarknaden i subsahariska Afrika ändå växer tydligt spåras bland annat till en snabbt växande befolkning som blir allt mer uppkopplad, inte minst vad gäller tillgången till smartphones.

Sett till individuella länder ska Nigeria ha den största spelmarknaden på 249 miljoner dollar, motsvarande över 2,5 miljarder kronor, följt av Sydafrika med 236 miljoner dollar, motsvarande över 2,4 miljarder kronor. Störst procentuell ökning från år till år står däremot Etiopien för.

Läs också: Populärt "Super Mario"-spel smyginstallerar skadeprogram