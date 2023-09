I våras valde den brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority (CMA) att blockera Microsofts planerade köp av Activision Blizzard, detta med hänvisning till att mjukvarujätten skulle få en dominerande ställning inom segmentet molnspel om affären blir av.

Beslutet överklagades av Microsoft och nu står det klart att de båda parterna har nått en överenskommelse efter intensiva förhandlingar.

– Det här är en viktig milstolpe för sammanslagningen och det visar hur vi arbetar lösningsorienterat i kontakten med myndigheter, säger Activision Blizzards vd Bobby Kotick i ett uttalande som citeras av The Verge.

Som en del av överenskommelsen kommer Activision Blizzards spel finnas tillgängliga via Ubisofts molntjänst. Sedan tidigare har Microsoft även gått med på att låta den populära spelserien Call of Duty finnas tillgänglig på konkurrerande plattformar som Playstation under de kommande tio åren.

I och med dagens beslut finns det inga hinder kvar för Microsofts förvärv av Activision Blizzard, men räkna med att det kan ta ett tag till innan affären är slutförd.