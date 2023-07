Google säger att de är i ett tidigt stadie av att utveckla ett AI-drivet verktyg som ska kunna användas för att skriva nyhetsartiklar, rapporterar Reuters.

Verktyget skulle exempelvis kunna användas för att variera journalisters skrivstil och ge förslag på rubriker. Internt ska Google kalla verktyget för ”Genesis”.

Enligt New York Times ska Google haft möten bland annat med New York Times, Washington Post och News Corp som äger The Wall Street Journal.

”De här verktygen är inte tänka att, och kan inte heller, ersätta den essentiella roll journalister har gällande att rapportera, skapa och faktagranska sina artiklar”, säger en talesperson för Google till Reuters.

