Amazon kommer innan året är slut att göra det möjligt för kunder att betala genom handavtrycksläsning med tekniken Amazon One i samtliga Whole Foods-butiker, rapporterar CNBC. Whole Foods är en kedja med omkring 500 matbutiker i USA som ägs helt av Amazon.

Amazon började testa tekniken på bred front i Whole Foods butiker för drygt ett år sedan. Den fungerar genom att kunden viftar med handen över en betalstation varpå Amazon One läser av användarens handavtryck som kunden kopplat till ett betalkort.

Enligt Amazon själva ska efterfrågan på Amazon Go ha ökat och har använts över tre miljoner gånger. Amazon ska också ha börjat marknadsföra tekniken allt mer till tredjeparter. Amazon One har bland annat börjat användas i vissa av den amerikanska kedjan Panera Breads caféer.

Läs också: EU granskar Amazons köp av Roomba-tillverkaren Irobot