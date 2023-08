En samling forskare vid Durham University, University of Surrey och Royal Holloway University of London har utvecklat en ny akustisk attack som kan lista ut vad som skrivs på ett tangentbord med 95 procents träffsäkerhet. Attacken fungerar genom att forskarna tränar upp en djupinlärningsmodell på visualiserad ljuddata från ett specifikt tangentbord där knapptryckningarna från varje tangent spelas in 25 gånger vardera.

När en Iphone 13 Mini stod för inspelningen var modellens träffsäkerhet 95 procent medan den halkade ner till 93 procent om ljudet hade spelats in via videkonferenstjänsten Zoom. Enligt forskarna skulle den akustiska attacken kunna användas för att stjäla lösenord och annan känslig information.

Möjliga motmedel för att skydda sig mot attacken skulle, enligt forskarna, kunna vara biometrisk inloggning, lösenord som hämtas automatiskt från lösenordshantare eller att helt enkelt spela upp störningsljud som försvårar avlyssningen när känsliga uppgifter ska matas in med ett tangetbord.

