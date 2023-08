Enligt källor till The Washington Post ska kinesiska hackare under 2020 haft en djupgående och sammanhängande tillgång till japanska försvarsnätverk under flera månaders tid. Intrånget ska upptäckts av den amerikanska Nationella säkerhetsmyndigheten, NSA, under slutet av 2020 och rapporterades till landet.

USA ska ha erbjudit Japan hjälp med att få bort skadeprogram från sina system men Japan ska ha avböjt på grund av att de inte ville att ett annat land skulle ha tillgång till deras militära system. Istället ska Japan ha anlitat ett kommersiellt säkerhetsföretag i Japan och rådfrågat amerikanska myndigheter gällande vad företaget upptäckte.

Även efter att intrånget upptäcktes ska intrångsförsöken från kinesiska hackare fortsatt en bit in på 2021.

Japan och USA ska fortsatt hålla samtal kring hur båda länderna kan uppgradera sin cybersäkerhet. I slutet av 2022 rapporterade Nikkei Asia att Japan kommer uppgradera sitt cyberförsvar med proaktiva resurser som kan övervaka potentiella anfallare och hacka deras system så fort de visar tecken på att utgöra ett hot.

