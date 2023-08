Världens största skivbolag Universal Music för nu samtal med Google om att ta fram ett nytt verktyg som ska låta artister licensiera sin röst och sin musik för användning i generativ AI. Bakgrunden är en snabbt ökande popularitet för musikaliska deepfakes på nätet, där populära artisters röster, texter och musikstilar imiteras för att skapa nya låtar.

Diskussionerna, som Financial Times rapporterar om, ska vara på ett tidigt stadium och det finns ingen produktlansering i närtid, men avsikten är att skapa ett verktyg där musikfans kan skapa den här typen av låtar lagligt och samtidigt betala artisterna för upphovsrätten. Artisterna ska själva få välja om de vill göra sina röster och låtar tillgängliga, enligt tidningens uppgifter.

Även Warner Music, världens tredje största skivbolag, ska ha haft liknande diskussioner med Google.

Debatten om AI-genererade deepfakes i musikbranschen tog fart i våras när Tiktok-användaren ghostwriter977 släppte låten ”Heart on my sleeve” med fejkade röster från artisterna Drake och The Weeknd, en låt som blev en stor viral hit på nätet.