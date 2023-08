Slack har lagt till en rad nya funktioner i sin samarbetsapp sedan den senaste redesignen för tre år sedan. Och även om dessa funktioner – som Huddles röst- och videosamtal, Canvas-dokument och Connect-kanaler – har gett användarna nya funktioner, har appen blivit något rörig, med en växande lista över flikar i det vänstra sidofältet.

Med denna komplexitet i åtanke har Slack återigen förnyat sin app för att förenkla användarupplevelsen i desktop-, mobil- och webbversionerna. Förändringarna kommer att börja rullas ut till användarna i dag.

– Vi har gjort många av dessa uppdateringar utifrån vad vi har hört från användarna, oavsett om det är Enterprise Grid-kunder som vill ha en enda enhetlig vy över alla sina arbetsytor och kanaler, eller användare som vill kunna fokusera mer, säger Brad Monroe, chef för produkthantering på Slack.

– Och vi har gjort alla dessa med vårt kärnuppdrag i åtanke: att göra människors arbetsliv enklare, trevligare och mer produktivt.

UX-uppdateringen kommer att hjälpa användarna att ”fokusera lite mer på saker som faktiskt kräver deras uppmärksamhet, snarare än att behöva hoppa in i en aktiv kanal snabbt för att se om du behövs eller inte”, säger Will McKeon-White, analytiker på Forrester som bevakar unified communications.

– Slack har lagt till funktioner rutinmässigt under några år, utan att göra om kärnplattformen. Den senaste uppdateringen fokuserar på att samla alla dessa funktioner på ett enda ställe som är lite lättare för användarna att överblicka.

Den nya vyn Home ger åtkomst till meddelanden och kanaler; den största förändringen riktar sig till kunder på Slacks Enterprise Grid, som kan se alla sina meddelanden från ett ställe utan att behöva hoppa mellan olika arbetsytor. För att undvika överbelastning kan Enterprise Grid-användare filtrera vilka meddelanden som är tillgängliga för dem.

Slack har också omorganiserat befintliga flikar till vad man kallar ”dedikerade vyer”. För de flesta användare innebär detta tre ikoner på sidofältet. DM-vyn innehåller, som förväntat, en användares direktmeddelanden. Activity ger en översikt över meddelanden som @mentions, trådsvar, reaktioner med mera. Och vyn Later innehåller meddelanden och åtgärdsobjekt som användarna vill ta itu med vid ett annat tillfälle.

Kunder som betalar för Slacks Sales Elevate-programvara, som presenterades förra veckan, kan komma åt försäljningsinformation i en annan ”dedikerad vy”-flik som placeras under Later. Andra flikar, till exempel Canvases och Files, kommer att finnas kvar i fliken More.

Även om det för närvarande inte är möjligt att anpassa sidofältet för den dedikerade vyn, kommer det sannolikt att ändras i kommande uppdateringar.

– Mycket av det här är att plantera ett frö för framtida anpassningar, säger Monroe.

Det kan till exempel innebära att vanliga Canvas-användare kommer att kunna placera en flikgenväg i sidofältet för snabb åtkomst.

– Du kan se hur vi lägger en stor del av grunden för detta, säger han.

– Det är generellt viktigt för leverantörer att modernisera sin användarupplevelse regelbundet, säger Mike Gotta, analytiker på Gartner.

– Det ger en stabilare grund för att stegvis lägga till nya funktioner på ett sätt som är mer anpassat till hur kunderna interagerar med applikationen.

Han säger att omarbetningar kan vara subtila sätt för leverantörer att positionera sina applikationer för ”mer omvälvande förändringar längre fram”.

Andra UX-förändringar i Slack inkluderar tillägget av en ”skapa”-knapp, tillgänglig längst ner i applikationen. Detta är ytterligare ett sätt för användare att starta ett Canvas-dokument, samt meddelanden, kanaler och huddle-möten.

Sökfältet, som tidigare var tillgängligt högst upp i appen, kommer att ha en mindre ikon precis ovanför ”skapa”-knappen. Användare kommer att kunna förhandsgranska ett meddelande genom att hålla muspekaren över en flik, vilket innebär att de inte behöver klicka och rikta hela sin uppmärksamhet mot en kanal, till exempel.

Och Slack introducerar även nya utseende-teman.

– Vi har gjort om temat helt och hållet i den här nya uppdateringen för att göra det riktigt levande och coolt. Vi lägger till genomskinlighet: temana kan bli ganska trippiga på ett riktigt roligt sätt, säger Monroe.

Temana kommer inte att vara tillgängliga omedelbart, utan förväntas lanseras senare i år.

Trots förändringarna finns det fortfarande saker som Slack kan förbättra, säger McKeon-White, till exempel möjligheten att skicka meddelanden mellan Slack och andra populära samarbetsprodukter.

– Den största UX-luckan för Slack – och egentligen de flesta av dagens meddelande- och UCaaS-aktörer – är bristen på inbyggd interoperabilitet på meddelandenivå, säger han.

– Det skulle innebära att någon i Teams kan skicka ett meddelande till någon i Slack, och vice versa. Det finns lösningar som m.io, Rocketchat, Element med flera men väldigt få som enkelt kan anslutas till en annan meddelandelösning.

Användarvänlighet har länge varit en av Slacks starka sidor, säger McKeon-White. Detta har vanligtvis setts som en fördel jämfört med Microsofts konkurrerande Teams-plattform, som i sin tur anses ha en bredare uppsättning funktioner. Även om vissa användare har en stark preferens för den ena eller den andra plattformen är de för den genomsnittliga användaren i stort sett desamma: teambaserade chattappar med inbyggda funktioner för ljud- och videosamtal.

– Där både Slack och Teams kommer att konkurrera är inom ”intelligensförbättringar”, säger McKeon-White.

– Detta är delvis vad uppdateringen handlar om för Slack - att tillhandahålla ett mer intelligent sätt att uppmärksamma användarna på vad som krävs mest av dem. Teams kommer sannolikt att få liknande funktioner i framtiden.