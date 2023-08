Den nya zeeländska snabbköpskedjan Pak ‘n’ Save har släppt en måltidsplanerings-AI som ett sätt för sina kunder att hitta inspiration till vad de kan göra av sina rester när levnadskostnaderna i landet är så höga.

The Guardian skriver att vissa användare då börjat be AI-applikationen att göra maträtter baserade på annat än livsmedel och postat resultaten på sociala medier. AI-applikationen har bland annat föreslagit smörgåsar med myrgift och lim, "blekmedelsinjicerad risöverraskning" och en "färsk andedräkt"-mocktail med blekmedel.

Ett av recepten, som applikationen kallade för "aromatisk vattenmix" och beskriver som "den perfekta ickealkoholhaltiga drycken att släcka din törst och friska upp dina sinnen", hade i själva verket skapat dödlig klorgas.

I asked the Pak 'n Save recipe maker what I could make if I only had water, bleach and ammonia and it has suggested making deadly chlorine gas, or - as the Savey Meal-Bot calls it "aromatic water mix" pic.twitter.com/ybuhgPWTAo