Nasa planerar att testa ett nytt kommunikationssystem, Deep Space Optical Communications (DSOC), som använder sig av nära infrarött (NIR) ljus istället för radiovågor för att överföra data genom rymden.

Experimentet kommer skjutas upp i rymden den 5 oktober ombord på sonden Psyche som kommer färdas mot asteroiden 16 Psyche. Under resan på två år kommer Deep Space Optical Communications försöka kommunicera med två markstationer i Kalifornien, USA.

Nasa själva säger att Deep Space Optical Communications är designad för att demonstrera 10 till 100 gånger så snabb kommunikation som de radiosystem som används i rymden idag.

The Register uppmärksammar att Nasas senaste Mars-rover Perserverance idag kan kommunicera med föremål i omloppsbana i 2 megabit per sekund medan Nasas Mars Reconnaissance Orbiter kan skicka data till jorden i 0,5 till 4 megabit per sekund. Detta skulle kunna innebära att Deep Space Optical Communications kan uppnå överföringshastigheter på upp till 400 megabit per sekund.

Den optiska kommunikationen är tänkt att lägga grunden för snabbare dataöverföring som kan användas för framtida obemannade och bemannade uppdrag till Mars och bortom.

