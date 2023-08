Amazon tillrättavisar sina anställda i USA för att de inte tillbringar tillräckligt med tid på kontoret och skickade ett strängt mejl om sin arbetspolicy till anställda förra veckan.

"Vi kontaktar dig eftersom du för närvarande inte uppfyller våra förväntningar på att ansluta dig till dina kollegor på kontoret minst tre dagar i veckan, även om din tilldelade byggnad är klar", står det i mejlet, enligt en skärmdump som delats på den anonyma företagstavlan Blind och som bekräftats av Amazon.

"Vi förväntar oss att du börjar komma till kontoret tre eller fler dagar i veckan nu", fortsätter mejlet med tillägget att om mottagaren hade fått mejlet av misstag eller hade en specifik anledning som hindrade dem från att komma till kontoret, bör de prata med sin chef så snart som möjligt.

När Amazon ombeds klargöra under vilka omständigheter en anställd kan få ett sådant e-postmeddelande, svarar Amazon att det var avsett för anställda som "har stämplat in färre än 3 dagar i veckan under 5 eller fler av de senaste 8 veckorna, inte har stämplat in 3 dagar i veckan under 3 eller fler av de senaste 4 veckorna, och deras byggnad har varit klar 8 veckor eller mer."

En talesperson för Amazon betonar också att denna policy endast påverkar anställda i USA men svarar inte på frågor om under vilka omständigheter anställda kan ansöka om undantag och om närvaro kommer att vara kopplad till medarbetarnas prestationsbedömningar.

I maj demonstrerade flera hundra anställda inom teknik och administration på Amazons huvudkontor i Seattle, delvis på grund av företagets krav på hur många dagar de anställda måste vara på kontoret. Gruppen Amazon Employees for Climate Justice, som organiserade protestaktionen, anklagade företaget för att ha genomfört en "fumlig utrullning" av policyn för återgång till kontoret och menade att detta hotade företagets långsiktiga framgång.

Amazon sade också upp mer än 18 000 anställda i januari i år. Siffran, som var den största omgången av jobbnedskärningar i företagets historia, var resultatet av "den osäkra ekonomin", enligt ett meddelande från vd Andy Jassy.