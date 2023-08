Den kända amerikanska hacktivistgruppen Cult of the Dead Cow har nu släppt Veilid, ett projekt i öppen källkod som applikationer kan använda för säker och privat dataöverföring mellan olika klienter genom ett decentraliserat peer-to-peer-nätverk, rapporterar The Register.

Detta skiljer sig från att applikationer i dag vanligtvis använder sig av system som är centraliserade och privatägda. Om en applikation på en enhet kopplas till en applikation på en annan enhet via Veilid kommer ingen av parterna kunna se den andres ip-adress eller plats. Detta gäller även för utvecklaren av applikationen.

Veilid ska tagit tre år att utveckla och är huvudsakligen skrivet i Rust med inslag av Dart och Python. Det har tagit inspiration från Tor och Interplanetary File System men uppges vara snabbare. I samband med presentationen av Veilid under hackarkonferensen Def con i Las Vegas sa Katelyn "medus4" Bowden från Cult of the Dead Cow att möjligheterna för projektet är oändliga.

"Alla appar är jämställda, vi är bara lika starka som den svagaste noden och varje nod är jämställd. Vi hoppas att alla kommer bygga på det."

