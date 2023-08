Google har nu presenterat en ny experimentell funktion till företagets AI-drivna sökupplevelse Search Generative Experience, SGE, som kan användas för att summera artiklar i några få punkter.

Funktionen "SGE while browsing" (svenska: SGE medan du surfar) är inledningsvis tillgänglig via testavdelningen Search Labs till Google-appen på Android och IOS. Användare måste just nu alltså själva välja om de vill lägga till den. Inom ett par dagar kommer "SGE while browsing" också dyka upp till webbläsaren Chromes desktop-version.

Summeringsfunktionen ska bara fungera för artiklar som är offentligt tillgängliga via webben. Den fungerar alltså inte vid betalväggar. SGE kan sedan tidigare även användas för att summera Googles sökresultat så att användare snabbare ska kunna hitta vad de letar efter.

