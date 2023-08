Enligt uppgifter till The New York Times, via CNBC, ska en av Googles AI-avdelningar hålla på att utveckla generativ AI för vägledning genom livet. Totalt ska det handla om åtminstone 21 olika verktyg för livsrådgivning, planering och vägledning.

AI-modellerna skulle exempelvis kunna användas för att hantera konflikter mellan olika personer. Verktygen är däremot inte tänkta att fungera som samtalsterapi.

Över 100 personer med doktorsexamen ska jobba på projektet och Google ska anlitat startupen Scale AI, som fokuserar på att träna och validera AI-mjukvara, till det.

Enligt The New York Times ska en AI-säkerhetsexpert på Google så sent som i december 2022 hållit i en presentation där hen sa att användare som tar livsråd från AI skulle kunna uppleva sämre hälsa och välmående, samt en känsla av maktlöshet.

