I en ny intervju med Handelsblatt, via The Register, säger Tysklands inrikesminister Nancy Faeser att landets nätverksoperatörer kommer att behöva ta bort teknik från företag som klassats som möjliga säkerhetshot, så som Huawei och ZTE, oavsett vad det kostar. I intervjun säger Nancy Faeser att nätverksoperatörerna inte agerat snabbt nog och att riskerna varit kända för dem under lång tid.

I dagsläget beräknas produkter från Huawei utgöra omkring 60 procent av Tysklands 5g-utrustning. Sedan tidigare har Storbritannien, som har använt betydligt mindre Huawei-utrustning än Tyskland, ersatt dessa produkter till en kostnad motsvarande omkring 4 miljarder pund, eller 55,74 miljarder kronor.

För fyra år sedan valde Tyskland att avfärda påtryckningar från USA om att ta bort Huawei-utrustning från landets telekomnätverk. Vid tillfället sa Tyskland att det inte fanns några bevis för att utrustningen utgjorde en säkerhetsrisk. I slutet av 2021 fick Tyskland en ny koalitionsregering bestående av socialdemokrater, nyliberala och gröna.

Huawei har inte kommenterat det senaste uttalandet men har vid upprepade tillfällen tidigare sagt att anklagelserna mot företaget inte stämmer.

