ICANN säger att FN:s föreslagna Global Digital Compact kan exkludera tekniska experter när det kommer till den större hanteringen av internet, rapporterar The Register. Det uttalade målet med FN:s Global Digital Compact är att ta fram delade principer för en "öppen, fri och säker digital framtid för alla".

ICANN eller "Internet corporation for assigned names and numbers" är den organisation som an­svarar för inter­nets adressystem, DNS. Det inne­bär att ICANN ansvarar för toppdomänerna på internet, alltså .com, .net, .org, .edu med flera samt för landsdomäner som .se och .nu.

Kritiken mot Global Digital Compact delar ICANN med Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) och American Registry for Internet Numbers (ARIN) som alla invänder mot principen att använda en tredelad modell för digitalt samarbete som inkluderar den privata sektorn, myndigheter och civilsamhället.

"Den här modellen exkluderar den tekniska gemenskapen som en distinkt komponent, och bortser från den unika och essentiella roll som gemenskapens medlemmar spelat både enskilt och kollektivt", skriver de tre organisationerna i ett gemensamt uttalande.

