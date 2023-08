Open AI skriver på sin blogg att det nu är möjligt för betalanvändare att finjustera företagets GPT-3.5 Turbo-modell med egen data. Enligt Open AI skulle detta kunna användas för att skapa en AI-modell som är mer kapabel att hantera specifika uppgifter än företagets mest avancade AI-modell, GPT-4.

För kunder som vill finjustera GPT-3.5 Turbo så är kostnaden 0,0080 dollar (cirka 0,088 kronor) per 1000 tokens för träning, 0,0120 dollar (cirka 0,13 kronor) per 1000 tokens för indataanvändning och 0,0120 (cirka 0,13 kronor) dollar per 1000 tokens för chattbotens utdata. En token motsvarar ungefär en stavelse.

Enligt Open AI skulle en finjustering av GPT-3.5 Turbo med en träningsfil med 100 000 tokens som tränats under 3 epoker ha en förväntad kostnad på 2,40 dollar, motsvarande cirka 26,25 kronor.

Det är sedan tidigare även möjligt för användare att finjustera GPT-3-modellerna davinci-002 och babbage-002 med egen data.

Läs också: FN-studie: Generativ AI kommer inte att ta våra jobb