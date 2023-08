Molnlagringstjänsten Dropbox skriver på sin blogg att de kommer sluta erbjuda obegränsat med lagringsutrymme i sitt Advanced-abonnemang avsett för företagsanvändare. Anledningen bakom ändringen uppges vara att ett ökat antal användare ska missbruka det obegränsade lagringsutrymmet på olika sätt.

Det kan exempelvis vara att lagringen används för att gräva efter kryptow, att lagringen delas med orelaterade parter för privat bruk och att lagringen i vissa fall till och med säljs vidare till andra. Att Dropbox skulle hålla koll på alla de fall där tjänsten missbrukas anses inte vara en hållbar lösning. Därför kommer det obegränsade utrymmet att tas bort.

Kunder som köper ett Dropbox Adanced-abonnemang framöver med tre aktiva licenser kommer istället få 15 terabyte med lagringsutrymme som ett arbetslag kan dela på. Varje ytterligare aktiv licens lägger till 5 terabyte med lagring.

De kunder som i dagsläget använder mindre än 35 terabyte lagring per licens, vilket uppges vara mer än 99 procent av Advanced-kunderna, kommer att kunna behålla all lagring som deras arbetslag använder vid tillfället då de underrättas om ändringen, plus ytterligare 5 terabyte lagring, i fem år utan någon extra kostnad.

Kunder som använder över 35 terabyte per licens kommer att få ett liknande erbjudande fast för ett år och kommer att kontaktas av Dropbox för att diskutera möjliga lösningar. Taket för samtliga Advanced-abonnemang kommer sättas vid 1000 terabyte.

Påverkade kunder behöver inte göra något idag utan kommer att kontaktas åtminstone 30 dagar före det planerade migrationsdatumet, vilket som tidigast kommer att ske den 1 november.

