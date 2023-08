Stora delar av det brittiska flyget står still och människor tvingas vänta i plan på start- och landningsbanor och på flygplatser efter ett tekniskt problem, rapporterar Reuters.

Det skotska flygbolaget Loganair skriver på X, tidigare Twitter, att det handlar om ett nätverksövergripande fel i de brittiska datorsystemen för flygtrafikledning.

There has been a network-wide failure of UK air traffic control computer systems this morning. Although we are hopeful of being able to operate most intra-Scotland flights on the basis of local coordination and with a minimum of disruption, north-south and international flights