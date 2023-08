Duet AI i Workspace

Googles Duet AI är nu allmänt tillgänglig, vilket innebär att den generativa AI-assistenten läggs till i utbudet av produktivitetsappar för Workplace, meddelade företaget på tisdagen. Duet AI-funktionerna kommer att kosta 30 dollar per användare och månad, vilket innebär att verktygets pris ligger i linje med konkurrenten Microsofts kommande Copilot.

Duet AI använder generativ AI för att hjälpa användare som använder olika Workspace-produkter. Den kan till exempel skriva textutkast i Google Docs baserat på användarens uppmaningar, generera e-postsvar i Gmail och organisera data i kalkylbladsappen Sheets. Den kan också ta anteckningar och sammanfatta konversationer i videokonferensverktyget Meet.

I mars presenterade Google planer på att lägga till AI-funktioner i sina Workspace-produkter baserat på sina stora språkmodeller och lovade att öka produktiviteten genom att automatisera rutinuppgifter. Sedan Google I/O-eventet i maj har Duet AI varit tillgängligt i en offentlig förhandsversion för vissa användare.

Googles Duet AI-funktioner är tillgängliga som ett tillägg för kunder med Google Workspace Enterprise-avtal för ytterligare 30 dollar per användare och månad. Det är en betydande kostnad - även om Google inte publicerar prissättningen för företagsavtal offentligt, tros den ligga mellan 27 och 36 dollar per användare och månad; att lägga till åtkomst till AI-funktionerna fördubblar ungefär kostnaden per användare och månad.

Google planerar att göra produkten tillgänglig för kunder i andra kategorier ”under de kommande månaderna”, säger en talesperson. En kostnadsfri testperiod finns också tillgänglig, men Google har inte direkt svarat på en förfrågan om detaljer kring villkoren för testperioden.

Duet AI är tillgängligt för engelsktalande användare ”överallt där Google Workspace säljs”, enligt Google; stöd för andra språk kommer att finnas tillgängligt senare.



Duet AI i molnet

Google kommer att lägga till Duet AI till de flesta av sina molntjänster, som dataanalys, databaser samt infrastruktur och applikationshantering. Duet AI erbjöd inledningsvis utvecklarfunktioner som kod- och chatthjälp. Nu utökar Google det till att även omfatta refaktorisering och översättning av kod, kontextmedveten kodgenerering, API-hantering och applikationshantering.

Refaktorisering av kod är ett viktigt steg i moderniseringen av applikationer, säger Google och tillägger att företagsanvändare nu kan uppmana Duet AI på naturligt språk från sin utvecklingsmiljö att generera ny kod i det önskade programmeringsspråket.

Duet AI ska också hjälpa företag att hantera applikationer och infrastruktur bättre.

”Duet AI kan hjälpa dig att automatisera driftsättningar, säkerställa att applikationer är korrekt konfigurerade, snabbt förstå och felsöka problem samt skapa säkrare och mer tillförlitliga applikationer”” säger företaget och tillägger att assistenten kan hjälpa utvecklare, driftsäkerhetsingenjörer och operatörer att övervaka prestanda och felsöka problem genom att identifiera korrelationer mellan olika applikationer.

Dessutom lägger Google till Duet AI i sin datalagringsplattform, BigQuery, för att ge kontextuell hjälp när man skriver SQL och Python för att komma åt och analysera data. Google lägger också till Duet AI i sina databas- och migreringstjänster, med början i tjänsten för distribuerade relationsdatabaser Google Cloud Spanner.



Nyheter i Vertex AI

Google Cloud har lagt till och uppdaterat flera funktioner i sin AI- och maskininlärningsplattform, Vertex AI, för att hjälpa företag att utnyttja nya möjligheter med stora språkmodeller (LLM).

För att hålla LLM uppdaterade med realtidsdata för mer exakt beslutsfattande meddelade företaget att det kommer att erbjuda Vertex AI Extensions, en uppsättning hanterade verktyg för utvecklare som ansluter modeller till API: er för realtidsdata.

”Med Extensions kan utvecklare använda färdiga tillägg till populära API:er för företag eller bygga sina egna tillägg till privata och offentliga API:er med hjälp av ett schema som är kompatibelt med Google”, säger företaget i ett uttalande och tillägger att Extensions kan användas för att bygga digitala assistenter, sökmotorer och automatiserade arbetsflöden.

Vertex AI:s Model Garden, som innehåller alla de fundamentala stora språkmodeller som Google Cloud erbjuder i samarbete med företag som Anthropic och Hugging Face, kommer nu att innehålla modellerna Meta's Llama 2, TII's Falcon och Anthorpic's Claude 2.

Google uppdaterar också sina modeller - Palm 2, Codey och Imagen - som finns tillgängliga som en del av Model Garden.

Medan Palm 2 kommer att stödja 38 språk, vilket hjälper företag att förankra sina data, har Codey uppdaterats för att stödja kodgenerering av bättre kvalitet med minst 25 procents förbättring.



Duet AI i Mandiant och Chronicle

Mandiant Threat Intelligence bygger på en av de största, om inte den största, kunskapsbasen med hotdata, inklusive taktik, teknik och procedurer (TTP) för hotaktörer, indikatorer på kompromisser (IoC), incidentforensik och processer för identifiering av hotaktörer. Datavolymen kan göra det svårt för säkerhetsteamen att utnyttja den på rätt sätt och tillämpa den på sina egna förhållanden.

Genom att lägga till Duet AI kan Mandiant Threat Intelligence enligt Google Cloud hjälpa säkerhetsteamen att sammanfatta informationen i kunskapsbasen, identifiera den information som är mest relevant för en viss situation och skapa rapporter som talar mer direkt till en målgrupp - till exempel ledande beslutsfattare eller personal inom säkerhetsoperationer.

”Säkerhetsteam kan nu snabbt förstå vad Google rapporterar om en motståndare, hur de senaste hoten kan riktas mot deras organisation och hur de kan göra hotinformation användbar i hela organisationen”, säger Sunil Potti, VP/GM för Google Cloud Security, i ett uttalande.

Google Cloud presenterade för första gången generativa AI-funktioner för Chronicle Security Operations vid årets RSA-konferens. Dessa funktioner var inriktade på att förbättra upptäckt, utredning och hantering av hot genom att förenkla dataanalysen.

Duet AI i Chronicle Security Operations erbjuder liknande funktioner. Google Cloud hävdar att den automatiskt genererar sammanfattningar om pågående incidenter, vilket ger sammanhang och rekommendationer för åtgärder. Duet gör det också möjligt för säkerhetsansvariga att ställa frågor på naturligt språk i Chronicle. Duet översätter dem automatiskt till Chronicles syntax, vilket gör att personal med lägre kompetens kan arbeta mer effektivt.

Alla lanseringar från Google Cloud Next finns att ta del av i ett blogginlägg från vd Thomas Kurian.