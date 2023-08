Open AI, företaget bakom chattboten Chat GPT, förväntas dra in över en miljard dollar, motsvarande cirka 10,9 miljarder kronor, de kommande tolv månaderna, rapporterar The Information via Reuters.

I dagsläget ska Open AI ha inkomster på 80 miljoner dollar, motsvarande cirka 872 miljoner kronor, i månaden. Detta kan jämföras med 2022 när företaget drog in totalt 28 miljoner dollar, motsvarande cirka 305 miljoner kronor, under hela året.

Intäkterna är ett resultat av att Open AI säljer tillgången till programmeringsgränssnittet för sina AI-modeller till företag och utvecklare. Företaget får även intäkter genom ett samarbete med Microsoft som investerade över 10 miljard dollar, motsvarande cirka 109 miljarder kronor, i Open AI under början av 2023.

Open AI har själva inte kommenterat uppgifterna.

