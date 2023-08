Microsoft meddelar nu att de kommer lägga ner stödet för sin utvecklingsmiljö Visual Studio till Mac. Istället kommer företagets resurser att omdirigeras till att förbättra Visual Studio och VS Code och optimera dem för cross-plattform-utveckling. Märk väl att inget kommer hända med VS Code till Mac.

Den senaste versionen av Visual Studio till Mac kommer fortsätta att stödjas med nya säkerhets- och plattformsuppdateringar fram tills den 31 augusti 2024. Under perioden kommer däremot inget nytt stöd för ramverk, runtime eller språk läggas till i Mac-versionen.

Microsoft rekommenderar utvecklare att i framtiden istället använda Visual Studio via Windows i en virtuell maskin på Mac eller via Visual Studios molnversion. Utvecklare kan också använda förhandsversionen av de nya C# Dev Kit-, Dotnet Maui- och Unity-tilläggen till VS Code som är tänkta att förbättra VS Codes möjligheter för Dotnet och C#-utvecklare.

