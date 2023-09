Storskalig rysk desinformation fortsätter spridas på sociala medier, det framgår av en ny rapport från EU-kommissionen.

Studien visar bland annat att ingen plattform konsekvent tillämpade sina användarvillkor på flera östeuropeiska språk, skriver BBC News.

Ökningen av desinformation drivs särskilt av nedmonteringen av X, tidigare Twitters, säkerhetsstandarder och i rapporten pekas bland annat på ett inlägg från X ägare Elon Musk i april om att hans plattform inte längre skulle "begränsa" Kreml-konton.

"Det är ett svagt drag att ägna sig åt censur bara för att andra gör det. Att låta vår press vara fri när deras inte är det visar på styrka", skrev han då.

This platform will neither promote nor limit their accounts, but we will rapidly address any attempts at gaming the system.



It is a weak move to engage in censorship just because others do so. Letting our press be free when theirs is not demonstrates strength.