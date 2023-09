Videosamtalstjänsten Zoom meddelar att de kommer lägga till en ny funktion för gemensamma anteckningar, Notes. De gemensamma anteckningarna kommer vara tillgängliga att använda båda inför, under och efter ett videomöte och är tänkta att göra så användare inte behöver byta till en extern anteckningsapp.

Notes kommer med flera funktioner som är typiska för ordbehandlare, så som möjligheten att använda olika typsnitt, skapa listor, färglägga text och infoga bilder och länkar. Anteckningarna sparas också automatiskt med jämna mellanrum.

De anteckningar som förs under ett möte är tillgängliga även utanför det. Under ett pågående möte går det att föra in tidigare existerande anteckningar såväl som att skapa helt nya. Zoom Notes kommer rullas ut de kommande veckorna och kommer vara tillgängligt för samtliga Zoom-användare utan någon extra kostnad.

