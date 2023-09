Enligt uppgifter till The Information, via The Verge, ska Apple spendera flera miljoner dollar varje dag på att utveckla artificiell intelligens.

Ett av företagets mål uppges vara att ta fram funktioner som kan låta Iphone-användare automatisera uppgifter som kräver flera steg att genomföra genom att bara använda röstkommandon. Exempelvis skulle funktionen kunna göra så att Apples röstassistent Siri skulle kunna skapa en gif genom att använda de fem senaste bilderna som tagits av användaren och sedan skicka den till en vän.

Utöver det ska Apple arbeta på ett bildgenereringsverkyg och forska kring en multimodal AI som kan känna igen och producera bilder, video och text. Företaget tittar också på att ta fram en chattbot som skulle kunna interagera med kunder som använder sig av Apples service- och supporttjänst Applecare.

Den mest avancerade stora språkmodellen som Apple jobbar på ska vara känd internt som "Ajax GPT" och har tränats upp på över 200 miljarder parametrar. Den påstås i dagsläget vara mer kraftfull än Open AI:s GPT-3.5-modell.

Apple själva har inte kommenterat uppgifterna.

