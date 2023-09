De amerikanska författarna Michael Chabon, David Henry Hwang, Matthew Klam, Rachel Louise Snyder och Ayelet Waldman stämmer nu Open AI, rapporterar Reuters.

I sin stämningsansökan argumenterar författarna för att företaget brutit mot deras upphovsrätt när det utan tillåtelse tränat upp sin stora språkmodell, som bland annat utgör grunden för chattboten Chat GPT, på deras verk.

Författarna vill nu att Open AI ska betala en ospecifierad summa pengar i skadestånd och hindras från att fortsätta göra samma sak. Open AI har tidigare argumenterat för träningen av deras AI-modeller faller in under tillåten användning, även känt som "fair use".

Varken Open AI eller författarna bakom stämningsansökan har kommenterat situationen ytterligare. Sedan tidigare har åtminstone två liknande stämningsansökningar riktats mot Open AI.

