Spekulationerna var i stort sett korrekta.

Vid sitt stora evenemang på tisdagen presenterade Apple inte bara sina nya Iphone 15- och 15 Pro-serier, utan betonade också sin miljömedvetenhet och sina ansträngningar för att bli koldioxidneutrala till 2030. Apple introducerade också Apple Watch Series 9, en Apple Watch Ultra 2, och lovade stora åtaganden när det gäller företagets framtida miljöansvar.

Andra nyheter är att IOS 17, Ipad OS 17, watch OS 10, tv OS 17 och Homepod 17 kommer att finnas tillgängliga som kostnadsfria uppdateringar den 18 september; mac OS Sonoma släpps lite senare, den 26 september. Och som väntat kommer Apples Iphone, klockor och Airpods Pro att vara bland de första av företagets mobilprodukter som utrustas med USB-C, i linje med EU:s regler. Earpods kommer också att migrera till USB-C.

Innan vi går in på detaljerna kring Iphone, låt oss prata om hållbarhet, som Apple valde att lyfta fram.



”Ett brådskande ansvar”

Apple bekräftade inte bara att mer än 300 tillverkare i leveranskedjan har åtagit sig att använda 100 procent ren energi i produktionen av Apple-produkter till 2030, utan presenterade också sin första helt koldioxidneutrala produkt i Apple Watch Series 9.

Företaget lovade också:

Att ta bort all plast i förpackningar före årets slut.

Att använda ännu mer återvunnet aluminium och andra ämnen i alla produkter.

Och att minska transportutsläppen med 95 procent genom att använda yttransporter.



Miljö och tillbehör



De nya Iphone



Iphone 15 och Iphone 15 Plus

Chip: A16 Bionic i Iphone och Iphone Plus.

Display: 6,1 tum för Iphone 15, 6,7 tum för Iphone 15 Plus.

Lagringsutrymme: 128 GB, 256 GB, 512 GB lagring. Ingen 2TB-modell.

Kamera: 48MP quad-pixel sensor med 2x Telephoto och 3x optisk zoom.

Anslutningsmöjligheter: USB-C, Magsafe, Qi2.

Färger: rosa, gul, grön, blå och svart.

Glasbaksida med infälld färg.

Dynamic Island i alla enheter.

Pris: 11 995 kronor respektive 13 495 kronor.



Iphone 15 Pro och Pro Max

Chip: A17 Pro, snabbare med bättre batteritid och mycket bättre grafikprestanda.

Display: 6,1 tum för Iphone Pro 15, 6,7 tum för Iphone 15 Pro Max.

Lagring: 256 GB, 512 GB, 1 TB lagring. Ingen 2TB-modell.

Kamera: 48MP quad-pixel sensor med 2x Telephoto och 3x optisk zoom. (6x optisk zoom för Pro, 10x optisk zoom för Pro Max.

Anslutningsmöjligheter: USB-C, MagSafe, Qi2. Wi-Fi 6. USB 3-hastigheter tack vare den nya USB-styrenheten.

En ny Action-knapp.

Färger: svart titan, vit titan, blå titan och naturlig titan.

Tunnare ramar runt skärmen.

eSIM

Pris: 14 995 kronor, eller 17 995 kronor för Iphone 15 Pro Max.

”Nu när vi upplever rekordtemperaturer och förödande stormar har vi alla ett brådskande ansvar att minska utsläppen och skydda oss mot de värsta effekterna av klimatförändringarna”, sa Sarah Chandler, Apples vice president för Environment and Supply Chain Innovation. ”På Apple är vi stolta över att så många av våra leverantörer vidtar åtgärder för att driva utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.”Apple slutade inte där. Carolina Milanesi, analytiker på Creative Strategies, noterade att Apple till och med slopade plast och istället använde återvunnet material för den inträdesbricka till Apple Park som gästerna fick vid lanseringen i Cupertino. Det kan tyckas vara ett litet steg, men det är en viktig och synlig markering av vad som komma skall.Apple gick längre än vad EU krävde. Inte nog med att man införde USB-C för Iphone, Apple Watch och Airpods Pro för att minska e-avfallet, man tog även bort några av de mindre miljövänliga tillbehören från sitt sortiment.I det här fallet innebär det inga fler telefonskal i silikon eller läder, eftersom man går över till ett mer klimatvänligt syntetmaterial som i hög grad använder sig av återvunnet material och som kallas Finewoven. Materialet är tillverkat av 68 procent återvunnet material och har betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med läder.Apple fortsätter att investera i nya Iphone och har nu placerat en processorklyfta mellan Iphone- och Iphone Pro-serien; endast Pro-enheterna får tillgång till världens första 3-nanometerchip för massmarknaden. När det gäller själva produkterna:Detaljerna för dessa enheter är bland annat:Den stora förbättringen är kameran. Kameran på 48 MP ger mer än bara en CCD-förbättring; kapaciteten förstärks av riktigt intelligent programvara som optimerar bilden. Detta fördubblar upplösningen, balanserar ljus och detaljer, men upptar inte allt ditt lagringsutrymme med enorma filstorlekar. Kameran kan också räkna ut om du vill ta ett porträtt, och låter dig redigera det beslutet senare. Du kan även växla fokus mellan olika motiv i bilden efter att du tagit bilden.”Genom att använda kraften i beräkningsfotografering ger huvudkameran användarna en ny 24 MP superhögupplöst standard, som erbjuder otrolig bildkvalitet med en praktisk filstorlek som är idealisk för lagring och delning. Genom att på ett intelligent sätt integrera hårdvara och mjukvara ger ett extra 2x Tele-alternativ användarna tre zoomnivåer av optisk kvalitet - 0,5x, 1x, 2x - för första gången i ett Iphone-system med dubbla kameror”, säger Apple.Företaget visade också att man vet att större pixlar i kameror ger större bilder och introducerade Icloud-lagringsnivåerna 6 TB (29,99 USD/månad) och 12 TB (59,99 USD/månad).De nya avancerade Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max är dyrare och utrustade med Apples första 3nm-mobilprocessor, A17 Pro, är starkare och lättare med ny design, en Action-knapp och ännu bättre kameror än de andra enheterna i serien; du kan till och med använda dessa för att fånga omslutande mixed-reality-miljöer för Vision Pro.Några av detaljerna:

De flesta användare kommer att se stora grafikförbättringar, inklusive upp till 20 procent snabbare topprestanda, bättre energieffektivitet och hårdvaruaccelererad raytracing för en mer omslutande spelupplevelse. (USB 3-hastigheter är möjliga via en tillvalskabel som ger 20 gånger snabbare överföringar).

Action-knappen på Iphone Pro är en programmerbar knapp som kan mycket mer än den som den ersätter. Använd den för att växla mellan ringläge och tyst läge. Du kan också använda den för att köra genvägar, ändra volym och mycket mer. Varje interaktion ger dig direkt visuell feedback.

För fotografer är förbättringarna enorma. Tillsammans med en 3x tele-kamera får användarna också 5x optisk zoom vid 120 mm brännvidd tele. För att uppnå detta har företaget inte byggt en periskopisk kamera, utan skapat ett hölje inuti enheten som ger ett liknande resultat.

För att skapa framtidsmiljöer kan du också använda Iphone för att spela in 4K-video i Pro Res-läge och (om du vill) använda USB-C för att pumpa in all data i din Mac för redigering på plats i realtid. Detta innebär naturligtvis att du kan fånga fantastiska bilder och upplevelser för Vision Pro, inklusive möjligheten att skapa 3D Spatial Video (utlovas som en uppdatering senare i år).

Kameran är fortfarande den största behållningen för de flesta. Milanesi kommenterar detta på följande sätt: ”Jag fick så många frågor fram till idag om varför en användare skulle uppgradera till Iphone 15 och kameran är fortfarande den största drivkraften bakom köpet för de flesta konsumenter.”



Nya Apple Watch

Apple lanserade två nya klockor, Apple Watch Series 9 och Apple Watch Ultra 2. Många av dessa förbättringar är gemensamma, inklusive:

Ett nytt och 30 procent snabbare S9-chip.

Förbättrad batteritid.

Andra generationens UWB-chip

2 000 nits skärm vid behov; 3 000 nits för Apple Watch Ultra.

100 procent återvunnet aluminium, mycket större användning av återvunnet material och mer användning av återvunnet material i klockarmbanden.

Apple säger också att man har ändrat hur förfrågningar behandlas på enheten. Det nya chippet är snabbare, vilket innebär att du inte behöver kontakta molnet.

Med säker bearbetning på enheten kan du också komma åt hälsodata med Siri, så att du kan be om hälsorelaterad information. Detta levereras senare i år på engelska och mandarin. Apple Watch låter dig också använda Namedrop.

Men huvudnumret för båda enheterna verkar vara en ny rörelsekontroll som kallas Double Tap.

Detta AI-drivna verktyg innebär att du bara trycker ihop tummen och pekfingret två gånger för att svara på och avsluta samtal. Detta styr också den primära knappen i alla appar och startar Smart Stack i din urtavla, precis som när du använder Digital Crown.



SOS-nödanrop via satellit

Apples satellitbaserade Emergency SOS-system är nu tillgängligt i 14 länder, och Spanien och Schweiz kommer att ansluta sig senare den här månaden. En annan nyhet är tjänsten Vägassistans via satellit. Du kan nu få hjälp när du går sönder på en plats utan mobil bandbredd i USA med hjälp av assistansbolaget AAA. (Företaget påminde oss också om att dessa funktioner är tillgängliga gratis i två år med en ny Iphone).



Tillräckligt övertygande uppdateringar?

Apple hoppas att deras nya smartphones ska vara tillräckligt övertygande för att locka befintliga ägare att uppgradera, nya ägare att hoppa på tåget och Android-användare att byta.

Företaget verkar ha en ganska god chans att lyckas; det är inte bara det varumärke som har den högsta graden av kundlojalitet i USA, utan även när försäljningen av smartphones minskar har företaget byggt marknadsandelar.

"Jag anser att Apple valde rätt strategi genom att avstå från att höja priserna på sina Iphone i instegsklassen vid den här tidpunkten. Riskerna med att göra det var helt enkelt för stora, särskilt med tanke på effekterna av valutakurser, särskilt om Federal Reserve beslutar att behålla högre räntor under en längre period och därmed stärka dollarn", säger Thomas Monteiro, senioranalytiker på Investing.com.

"Jag tror att Tim Cook insåg att företagets fokus under resten av året bör ligga i Asien, särskilt i Kina och Indien, där förhållandet mellan risk och belöning för närvarande är större."